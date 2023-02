SS36, due incidenti nella galleria del Monte Barro: traffico rallentato

LECCO – Si segnala traffico rallentato e code nella galleria del Monte Barro, per due incidenti stradali.

Alle 12.26 la prima chiamata al numero unico per le emergenze per soccorrere una donna di 26 anni e un uomo di 37, coinvolti in un incidente fra due auto che viaggiavano in direzione sud. Sul posto l’ambulanza della croce verde di Bosisio e la Polizia stradale di Lecco.

Dieci minuti più tardi, un secondo incidente, anche questo tra due auto all’interno del tunnel, ma in direzione nord.

Al momento non risultano feriti gravi.