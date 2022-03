Precipita sui Corni di Canzo, morto un escursionista di 58 anni

Tragico incidente in montagna nella mattinata di oggi, domenica

Intervento dell’elisoccorso e dei tecnici del Soccorso Alpino Triangolo Lariano

VALBRONA (CO) – Tragico incidente in montagna questa mattina, domenica 27 marzo, sui Corni di Canzo nel comune di Valbrona (CO). Poco prima delle ore 11.30 un uomo sarebbe precipitato da una ventina di metri nella zona sopra al Rifugio Sev, nei pressi della bocchetta Corno Occidentale.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, ma per l’escursionista di 58 anni non c’è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto è giunto l’elisoccorso che si è alzato in volo da Como, mentre da terra sono intervenuti i tecnici della Stazione Triangolo Lariano della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino.

Quando erano le 12.30 erano ancora in corso le operazioni di recupero del corpo dell’escursionista (che non dovrebbe essere della zona), mentre la donna di 56 anni che era con lui è stata accompagnata da un tecnico del Soccorso Alpino fino al rifugio.