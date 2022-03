Valmadrera. Malore ai Corni di Canzo, altro intervento dei soccorsi

Tre gli interventi nella zona dei Corni di Canzo per l’elisoccorso e soccorso alpino

Un uomo è morto dopo essere precipitato, un altro è stato soccorso in gravi condizioni per un malore. Un terzo si è infortunato lievemente

VALMADRERA – Sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino Triangolo Lariano e l’elicottero dell’Areu di Sondrio per soccorrere un 63enne colto da un malore in zona Fo, sotto i Corni di Canzo. Le condizioni dell’escursionista, stando alle prime informazioni, sarebbero gravi: è stato infatti trasportato in codice rosso in elisoccorso in pronto soccorso.

Nella mattinata di oggi, domenica 27 marzo, l’elicottero era già intervenuto sui Corni di Canzo, nel comune di Valbrona dove, poco prima delle ore 11.30, un uomo è precipitato nella zona sopra al Rifugio Sev, nei pressi della bocchetta Corno Occidentale, perdendo la vita.

Pochi minuti più tardi, nella stessa zona, nei confini di Valbrona, i soccorritori hanno prestato le prime cure anche a un altro escursionista che si sarebbe infortunato a una gamba. Non sarebbe però grave: è stato accompagnato per accertamenti in ospedale in codice verde.