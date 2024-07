Valmadrera piange Egidio Pensa, imprenditore stimato e generoso

Si è spento all’età di 91 anni. I funerali mercoledì 3 luglio alle 9.45 nella chiesa parrocchiale

VALMADRERA – La comunità di Valmadrera piange Egidio Pensa morto oggi, lunedì 1 luglio, all’età di 91 anni. Noto imprenditore e guida per anni dell’omonima ditta, lascia la moglie Laura, il figlio Massimo e la figlia Patrizia con il marito Alberto e la nipote Elena Butti.

L’ex sindaco Antonio Rusconi lo ricorda con riconoscenza e gratitudine: “Ho conosciuto il signor Egidio verso la fine degli Anni ’80. Una persona autorevole e cortese, molto vicina all’allora sindaco Panzeri, referente per le asfaltature del comune, sempre molto preciso e puntuale nel lavoro. L’ho conosciuto anche come una persona sensibile, generosa, attenta alle persone o alle famiglie meno fortunate, ma sempre con la discrezione del non apparire, un aiuto che doveva sempre rimanere anonimo. Una persona buona, sempre sorridente”.

Il sindaco Cesare Colombo, a nome dell’Amministrazione Comunale di Valmadrera, esprime le più sentite condoglianze a tutti i familiari, nel ricordo di una figura imprenditoriale esemplare. I funerali saranno celebrati mercoledì 3 luglio alle ore 9.45 nella chiesa parrocchiale di Valmadrera.