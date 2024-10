Valmadrera. La grande famiglia della Polisportiva piange Maria Cristina Rusconi

Moglie e madre di due figli è morta a 58 anni dopo aver lottato contro una malattia

Donna molto conosciuta per il suo impegno come volontaria in oratorio e nella polisportiva

VALMADRERA – Nella famiglia della Polisportiva Valmadrera è grande il dolore per la morte di Maria Cristina Rusconi all’età di 58 anni. Una donna molto conosciuta in città per il suo impegno come volontaria sia in oratorio che nella polisportiva, dove il marito Antonello è stato allenatore e dirigente e i figli hanno giocato per tanti anni.

Maria Cristina Rusconi si è spenta nella giornata di domenica dopo aver lottato contro una malattia che, purtroppo, non le ha lasciato scampo: “Impossibile non ricordare la generosità di Cristina come volontaria in oratorio, a preparare pranzi per iniziative benefiche, per il Fondo Beppe Silveri o per i lavori dell’oratorio – hanno ricordato dalla Polisportiva -. Anche la nostra associazione ha beneficiato di tanti giorni di impegno concreto di Cristina, per il nuovo campo, per le diverse squadre impegnate in un torneo o in qualche altra iniziativa. A lei va il nostro grazie e la nostra preghiera”.

Maria Cristina Rusconi lascia il marito Antonello, i figli Isacco con Jessica, Giona con Giulia, le nipoti Ilaria e Anita, il fratello Paolo e tutti i parenti. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio, martedì 29 novembre, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Valmadrera.