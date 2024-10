Valmadrera piange Gian Battista Villa, fu tra i fondatori della Polisportiva

Tanto dolore per la sua improvvisa scomparsa all’età di 74 anni

“Una persona generosa, disponibile, era presente in altre attività di volontariato”

VALMADRERA – “Il presidente, i dirigenti e tutta la famiglia della Polisportiva Valmadrera si stringono attorno alla moglie Marinella, ai figli Germana e Gian Luca, per l’improvvisa scomparsa di Gian Battista Villa“. Questo il sentito addio della realtà sportiva di Valmadrera che ricorda con affetto Gian Battista Villa, morto improvvisamente nelle scorse ore all’età di 74 anni.

“Gian Battista fu uno dei catechisti che don Eugenio chiamò nel 1974 per fondare la Polisportiva Valmadrera – ricordano -. Per oltre venti anni, ‘Tita’ ha avuto un ruolo importante nella associazione, da dirigente e guardialinee nel calcio, a tesoriere e responsabile per le pratiche Siae, a dirigente e responsabile del tennis tavolo”.

Gian Battista Villa non ha mai rotto il legame con la Polisportiva Valmadrera: “Aveva continuato a partecipare ai momenti importanti della società, come i festeggiamenti per il 50° anniversario di fondazione. Lo ricordiamo come una persona generosa, disponibile, tanto che era presente in altre attività di volontariato, ad esempio al cinema teatro”.

I funerali di Gian Battista Villa saranno celebrati venerdì 25 ottobre alle ore 9.45 nella chiesa di Valmadrera.