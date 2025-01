Valmadrera. Si cerca il cane Gringo: “Attaccato da un pit bull e poi investito”

Il disperato appello dei proprietari per ritrovarlo

“Non cercate di rincorrerlo, è molto spaventato”

VALMADRERA – Si cerca Gringo, segugio smarrito venerdì pomeriggio intorno alle 17 in via IV Novembre dopo aver subito l’attacco di un pit bull. A lanciare l’appello sono i proprietari che lo stanno cercando disperatamente da allora.

“Dopo l’attacco del pit bull che era slegato e senza padrona Gringo è scappato, a circa 200 metri da casa è stato investito e ha smarrito la via di ritorno – spiegano – la pioggia peggiora tutto e rende più difficili le ricerche, insieme al fatto che il cane è molto docile e spaventato, non si lascia avvicinare dagli estranei, per questo chiediamo a chiunque lo abbia visto di non provare a rincorrerlo o a prenderlo ma contattarci per segnalarcelo, in modo da poterlo recuperare”. Il numero per le segnalazioni è riportato in locandina.

L’ultimo avvistamento del cane, maschio, di colore nero-marrone, risale a ieri mattina, sabato, nel parcheggio del Griso.