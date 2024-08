Barzio. Mezzo pensante in panne lungo la strada della Fola

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale

BARZIO – Mezzo pensante bloccato tra Pasturo e Barzio, in Valsassina, lungo la strada della Fola da poco prima delle 9 di questa mattina, mercoledì. Il mezzo, fermo sulla carreggiata, ha iniziato a perdere un liquido, non identificato al momento, forse benzina o un altro tipo di sostanza, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale.

In un primo momento, si è cercato di gestire il traffico con un senso unico alternato, ma data la situazione e per consentire un intervento in sicurezza, la viabilità in salita verso Barzio è stata momentaneamente interrotta con percorso alternativo passando per Cremeno.

Gli operatori sono ancora al lavoro per valutare se è possibile aggiustare il mezzo in loco e farlo ripartire o se è necessario intervenire diversamente.