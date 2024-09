Brutto incidente a Pasturo, tre auto si scontrano lungo la Sp62

Una Fiat Panda finisce nel prato a lato della carreggiata, fortunatamente nessun ferito grave

Sei le persone coinvolte: quattro ragazze di 16, 21, 24 e 29 anni, un ragazzo di 24 anni e un uomo di 42 anni

PASTURO – Brutto incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica, a Pasturo lungo la Strada Provinciale 62. Stando a quanto appreso sul posto, una delle auto, la Volkswagen Golf, stava uscendo da una viuzza laterale, una seconda macchina, una Opel, si sarebbe fermata per lasciarla passare, la terza vettura, una Fiat Panda, che giungeva sempre sulla provinciale ha centrato la Golf che, a sua volta, è andata addosso alla Opel che l’aveva lasciata passare.

Sulla Golf viaggiavano quattro persone residenti nel Milanese che sono state trasportate all’Ospedale di Lecco per i controlli del caso. Anche la conducente della Fiat Panda, l’auto è finita nel prato a lato della carreggiata, è stata trasportata all’ospedale per controlli. Mentre il conducente della Opel ha rifiutato il ricovero. In tutto sono rimaste coinvolte 6 persone: quattro ragazze di 16, 21, 24 e 29 anni, un ragazzo di 24 anni e un uomo di 42 anni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco, l’automedica da Lecco, un’ambulanza della Croce Rossa di Ballabio e un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco. I Carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire le responsabilità.