Cade dal Cinquantenario in Grigna, grave scalatrice

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 18.30

PIANI RESINELLI – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, domenica, al Torrione Cinquantenario in Grignetta, dove uno scalatrice, per cause ancora da accertare, è caduta mentre era impegnata lungo una via di arrampicata con un compagno di codata.

Dopo la chiamata ai soccorsi, sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Sondrio, mentre al stazione di Lecco del Soccorso Alpino si è resa disponibile una squadra di volontari del Cnsas qualora fosse stato necessario un supporto via terra.

L’intervento è stato concluso dall’elisoccorso, con la donna trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.