Il camion ha perso bottiglie di vetro sulla carreggiata

Strada chiusa in direzione Lecco

BALLABIO – Nuova Lecco-Ballabio attualmente chiusa al traffico in direzione Lecco. Nella mattinata di oggi, sabato, intorno alle 10, un camion ha perso il proprio carico sulla strada rendendone necessaria la chiusura per rimuovere i materiali.

Stando a quanto appreso, infatti, il mezzo che viaggiava sulla corsia in discesa avrebbe perso il proprio carico di bottiglie di vetro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e gli operatori di Anas per la rimozione dei materiali.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e pulizia, la nuova Lecco-Ballabio, in direzione Lecco, è attualmente chiusa al traffico che è stato deviato sulla vecchia Lecco-Ballabio. Regolarmente aperta la corsia in direzione Ballabio.

Ulteriori informazioni non appena disponibili.