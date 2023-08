Grignetta. Vigili del Fuoco ed elicottero impegnati nel recupero di una persona

La chiamata di soccorso intorno alle 12.30 di oggi, giovedì

Persona bloccata sulla Grigna Meridionale, in una zona impervia

PIANI RESINELLI – Le squadre Saf dei Vigili del Fuoco e l’elicottero Drago mobilitati intorno alle 12.30 di oggi, giovedì 24 agosto, per il recupero di una persona bloccata in Grignetta, in una zona impervia.

Negli stessi minuti, a pochi chilometri di distanza, l’elisoccorso di Areu e i tecnici del Soccorso Alpino sono stati allertati per il recupero di un arrampicatore di 77 anni vittima di un incidente mortale mentre stava affrontando una via allo Zucco di Pesciola ai Piani di Bobbio, sopra Barzio.