Ennesima tragedia in montagna. Morto scalatore di 77 anni ai Piani di Bobbio

Il dramma si è consumato poco dopo le 12 di oggi, giovedì

L’uomo era impegnato su una via allo Zucco Pesciola

PIANI DI BOBBIO- Ennesima tragedia in montagna quella che si è registrata poco dopo le 12 di oggi ai Piani di Bobbio, dove uno scalatore di 77 anni ha perso la vita mentre era impegnato su una via allo Zucco Pesciola. Fatale per l’uomo una caduta.

La chiamata ai soccorsi è stata lanciata alle 12.12 con l’arrivo sul posto dello staff medico- tecnico dell’elisoccorso di Como, allertati anche i volontari del Soccorso Alpino della Valsassina e Valvarrone.

Inutile però l’intervento dei soccorritori che raggiunto l’uomo, lo hanno già trovato privo di vita. Ancora da stabilire le cause del drammatico incidente che si aggiunge alla lunga serie di questi giorni.