Incidente in Grignetta in zona Magnaghi: elisoccorso uno scalatore

L’intervento di soccorso avvenuto alle 10.45 circa

PIANI RESINELLI – Elisoccorso in azione nella tarda mattinata di oggi, per un incidente avvenuto in zona Magnaghi, in Grignetta, che ha coinvolto uno scalatore impegnato, con altri compagni, lungo una via di arrampicata.

La richiesta di intervento è stata lanciata alle 10.45 circa, con l’arrivo sul posto dell’elisoccorso di Como con lo staff tecnico – medico che ha recuperato la persona ferita poi trasportata all’ospedale di Gravedona in codice verde.

Pronta, alla piazzola del Bione per un eventuale supporto via terra, anche una squadra del soccorso Alpino di Lecco della XIX Delegazione Lariana.