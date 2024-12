Mezzo in avaria, la nuova Lecco-Ballabio chiusa in discesa

+++ AGGIORNAMENTO h 14.45 +++

La strada è stata riaperta dopo che la conducente del veicolo in panne è stata rintracciata

Il provvedimento disposto dal sindaco di Ballabio per consentire l’intervento di Anas

BALLABIO – La SS36dir nuova Lecco-Ballabio è attualmente chiusa in discesa per un intervento di Anas che avrebbe rinvenuto lungo la direttrice un mezzo in avaria, senza però il conducente.

Per questo motivo, il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola ha disposto la chiusura temporanea della strada in direzione Lecco.

Aggiornamenti non appena possibile