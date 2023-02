Montagna. Interventi dei soccorsi in Valvarrone e Piani d’Erna

Un 49enne ritrovato un stato confusionale a Sueglio

Incidente domestico ai Piani d’Erna, donna soccorsa in baita

LECCO – Soccorsi mobilitati in diverse occasioni sulle montagne del lecchese durante la giornata di sabato. A Sueglio i Vigili del Fuoco in collaborazione con il 118 e il Soccorso Alpino sono intervenuti da Lecco e Bellano per soccorrere un 49enne ritrovato in stato confusionale lungo un sentiero.

Le squadre hanno imbarellato la persona per poi portarla sull’ambulanza del Soccorso Bellanese che li attendeva sulla strada. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. Si sospetta possa aver avuto un malore di natura neurologica.

Il Soccorso Alpino è intervento anche ai Piani d’Erna per un’anziana donna ferita dopo una caduta in una delle abitazioni situate nelle vicinanze della funivia. La squadra dei soccorsi ha raggiunto l’abitazione per supportare i sanitari nell’assistenza e nel trasporto della ferita verso valle.

L’episodio più grave è però accaduto sul Grignone dove due escursionisti sono morti nel Canale Ovest, nello stesso punto dove solo una settimana fa era morto un altro alpinista (vedi articolo).