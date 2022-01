Tragedia sul Legnone, ritrovato senza vita il giovane escursionista disperso

Nella tarda mattina di oggi il tragico epilogo: per il 21enne di Saronno non c’è stato nulla da fare

A causa del maltempo i soccorritori hanno lavorato in condizioni estreme per tutta la notte e la mattinata

PREMANA – Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del giovane disperso da ieri, martedì, nella zona del Monte Legnone. Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 5 gennaio, i soccorritori hanno individuato il corpo senza vita del 21enne residente nella zona di Saronno (VA).

Le ricerche erano scattate nel pomeriggio di ieri quando il giovane non ha fatto rientro a casa. Pare che l’escursionista fosse partito da solo nel pomeriggio di lunedì scorso con l’intenzione di trascorrere la notte in tenda e rientrare l’indomani, ma il suo mancato rientro ha spinto i famigliari ad avvisare i soccorsi.

Le ricerche si sono svolte in condizioni estreme, rese ancor più difficoltose dal maltempo, dal forte vento e dalla neve caduta in quota, condizioni che non hanno consentito l’utilizzo dell’elicottero fino alla tarda mattinata di oggi. Numerosi soccorritori dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino (XIX Delegazione Lariana Stazione Valsassina–Valvarrone, con una ventina di tecnici) e del Sagf – Soccorso Alpino Guardia di Finanza della Valtellina hanno battuto la zona per tutta la notte, senza mai fermarsi, e continuando nella mattina di oggi. Impiegate anche le squadre dei Vigili del Fuoco Tas (Topografia applicata al soccorso) e Sapr (per la ricerca tramite l’utilizzo di droni).

Poco prima delle 12, grazie a una tregua delle condizioni meteo, ha potuto alzarsi in volo l’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago 82 che ha effettuato una perlustrazione dall’alto e ha portato in quota le squadre del nucleo Speleo Alpino Fluviale e le squadre Vigili del Fuoco che utilizzano il sistema Dedalo (apparecchiatura che serve per rintracciare i segnali telefonici anche se non c’è copertura di rete).

Pochi minuti più tardi, purtroppo, il tragico ritrovamento: il giovane escursionista è stato individuato ma per lui non c’era più nulla da fare.