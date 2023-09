Vercurago, 53enne in difficoltà nel lago: l’intervento in notturna dei Vigili del fuoco

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, l’ambulanza e l’automedica

La chiamata scattata intorno alle 20.40

VERCURAGO – La richiesta di soccorso è scattata intorno alle 20.40, per un uomo di 53 anni in difficoltà nelle acque del lago, all’altezza della baia di Vercurago.

I Vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti sia tramite la squadra nautica – con a bordo personale specializzato per il soccorso in acqua – sia da terra con la prima partenza. L’intervento di soccorso tecnico urgente ha richiesto 2 ore, ma fortunatamente si è concluso in modo positivo: l’uomo è stato riportato a riva e affidato alle cure dei sanitari.