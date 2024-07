Anna Nogara porta in scena a Bellano uno spettacolo dedicato a Dante Isella

“Lombardia Stravagante. Varon Milanes de la lengua de Milan” è il titolo dell’opera

L’attrice di origine bellanese si esibirà per la prima volta nella sua città

BELLANO – L’attirce di origine bellanese Anna Nogara si esibirà per la prima volta nella sua città portano in scena lo spettacolo “Lombardia Stravagante. Varon Milanes de la lengua de Milan”. L’evento, promosso dal comune di Bellano, si terrà il 26 luglio alle ore 21.00 presso la Piazza Santa Marta. L’ingresso sarà gratuito e al termine dello spettacolo gli spettatori potranno godere di un piatto di risotto alla milanese in omaggio.

Lo spettacolo è curato da Giuseppina Carutti e Anna Nogara, con la partecipazione del fisarmonicista Maurizio Dosi. L’impaginazione scenica è gestita da Marco Rampoldi; Luca Corbani è assistente per la produzione Ca. no. ra associazione culturale.

Anna Nogara presenterà uno spettacolo, andato in scena per la prima volta al Teatro

Franco Parenti di Milano nel 2022, che è un colto e raffinato omaggio dedicato al grande filologo, scrittore e critico letterario Dante Isella – uno dei più importanti del Novecento italiano studioso di Carlo Porta, Alessandro Manzoni, Carlo Dossi – nel centenario della sua nascita. Il titolo dell’evento prende da uno dei tanti saggi di Isella.

L’attrice spiega che “Varon è il titolo del primo vocabolario milanese stampato nel 1600.

L’autore era Giovanni Capis ma già dalla prima pubblicazione il suo nome era scomparso

sostituito da quello di chi aveva rivisitato il testo, Ignazio Albani che si faceva chiamare

Varon come il grande filologo dell’antichità. È stato definito “un vocabolario socialmente

specialistico”, infatti si riferisce soprattutto a vocaboli della vita quotidiana del popolo: il

corpo, il cibo, il lavoro, la festa, i buoni e i cattivi, la violenza, la vendetta, l’amore. Sono

vocaboli che si ritrovano negli scritti e nei poemi dei grandi dal 1600 in poi e che ci hanno

suggerito questo intreccio fra i versi di Carlo Porta “Varon, Magg, Balestrier, Tanzi e Parin,

i cinq omenoni propri de spallera, gloria del linguagg noster meneghin”, e di altri e le

parole di scrittori a noi più vicini: Manzoni, De Marchi, Dossi, Tessa, Gadda, Testori e in

particolare Tommaso Grossi. Sulle loro corrispondenze abbiamo costruito questa nostra

lettura del Varon, certamente libera, ma rispettosa”.

Anna Nogara, nata nel 1936, si è diplomata in recitazione presso la scuola del Piccolo Teatro di Milano e ha lavorato come attrice e regista. Il suo lavoro, praticato tra Italia e Francia, l’ha portata ad avere esperienze profesionali con Strehler, Puecher, Grüber e Ronconi. L’attrice ha un forte legame con Bellano, luogo di origine della famiglia nel quale ha trascorso parecchi anni di vita.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Infopoint di Bellano situato in Via Vittorio Veneto 23. È possibile rivolgersi all’infopoint anche tramite email a infopoint@comune.bellano.lc.it o telefonicamente a +39 0341 1570370.