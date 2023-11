Antonio Albanese al Nuovo Aquilone per la proiezione di ‘Cento Domeniche’

Calorosa accoglienza per il regista che ha presentato il suo ultimo film, girato proprio nel lecchese

LECCO – Il Cinema Nuovo Aquilone ha accolto l’attore e regista Antonio Albanese venerdì pomeriggio per l’uscita del suo ultimo film, ‘Cento Domeniche’, ambientato e girato nel lecchese, territorio dove è nato e cresciuto.

Gremita la platea per la presentazione di Albanese (i biglietti erano andati subito sold out), accolto da un caloroso applauso. Sul palco insieme a Monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco, e al critico cinematografico Gianluca Pisacane, il regista ha approfondito la genesi della pellicola che affronta i drammi dell’uomo di oggi. Un racconto sul mondo operaio nella terra in cui Albanese è cresciuto ed è stato lui stesso operaio.

Le scene del film sono state riprese proprio nel lecchese: non solo scorci di lago e montagne ma anche ville e luoghi di aggregazione, come la bocciofila di Garlate. Anche il cast è stato selezionato in buona parte in zona, dando risalto alla terra dove il regista è nato, è cresciuto e ha lavorato.

“Cento Domeniche” sarà in prima visione al Cinema Nuovo Aquilone fino al 26 novembre, qui orari e informazioni.