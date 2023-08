Bellano comparirà in un documentario Netflix/HBO: troupe americana in paese

Uscirà a febbraio del prossimo anno e sarà incentrato sull’amore e le sue sfaccettature

Oltre al lago, nelle riprese protagonista il direttore d’orchestra Roberto Gianola e i ragazzi di Vele a Colori

BELLANO – Una Bellano che si fa internazionale: in questi giorni una troupe americana ha girato in paese alcune scene di un documentario che andrà in onda il prossimo anno, a San Valentino, su Netiflix/HBO.

Produttore e regista Scott Steindorf, che per questo progetto realizzato da Stone Village Films sta girando in varie parti del mondo e del Lago di Como, con attori di primo piano per portare un’opera che parlerà d’amore e tutte le sue sfaccettature. Per farlo, hanno deciso di inserire nel documentario una figura di spicco nel paese: il Maestro Roberto Gianola, direttore d’orchestra di fama mondiale e di consolidata esperienza, bellanese doc.

“La produzione ha contattato il nostro Roberto Gianola per raccontare l’amore per la musica e narrare anche la storia della sua famiglia, molto particolare, composta da moglie e tre figli gemelli – fa sapere il sindaco di Bellano Antonio Rusconi -. Oltre a loro, coinvolta anche l’associazione Vele a Colori che vuole aiutare i ragazzi e le persone con disabilità ad andare in barca a vela, con lo scopo di raccontare questa forma di amore, rivolto anche all’altro. La produzione ha apprezzato il Lago di Como e la nostra cittadina – conclude Rusconi – e naturalmente siamo onorati che ci abbiano scelto”.