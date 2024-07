“Cinema sotto il cielo d’estate”. Rassegna cinematografica all’aperto a Valmadrera

Un film a settimana, il mercoledì, dal 31 luglio al 28 agosto. Ingresso libero e gratuito

Film per tutte le età, dall’animazione al cinema d’autore

VALMADRERA – Sull’onda delle iniziative promosse da diversi comuni in provincia di Lecco anche Valmadrera avrà la sua personalissima rassegna di cinema all’aperto. “Cinema sotto il cielo d’estate” è il titolo dell’evento promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con LTM – Lecchese Manifestazioni Turismo e la Fondazione Telethon.

Le proiezioni, programmate per ogni mercoledì dal 31 luglio al 28 agosto, avranno luogo presso il centro culturale Fatebenefratelli e inizieranno sempre alle 21.00. L’ingresso è libero e gratuito e in caso di maltempo i film verranno mostrati nell’adiacente sala auditorium del Centro Fatebenefratelli.

La rassegna si aprirà il 31 luglio con “La quattordicesima domenica del tempo ordinario“, film che narra la storia di Samuele Nascetti e Marzio Barreca, due quindicenni che nella Bologna degli anni ’70 prendono la decisione di essere amici per tutta la vita. Il successivo mercoledì 7 agosto verrà dato “Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio“, fil per grandi e piccini che indaga il tema della morte in maniera sveglia e divertente.

Si prosegue mercoledì 21 agosto con “Romantiche“, ritratto affettuoso e ironico di quattro giovani ragazze molto diverse tra loro che, con le loro insicurezze, paure e desideri, cercano di farsi largo nel mondo. A chiusura del programma verrà proiettato “Dumbo (live action)” il 28 agosto. Il film, rifacimento del classico Disney, parla di come un giovane elefante con delle orecchie enormi che gli permettono di volare aiuti a salvare un circo in difficoltà.

È possibile trovare qui la locandina dell’evento.