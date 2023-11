Due concerti ad Airuno per il coro lirico Mafaldo Favero

Doppio appuntamento con il coro lirico Mafalda Favero il 18 e il 25 novembre

Verrà proposto “L’elisir d’amore” di Donizetti e un viaggio nella musica dalla lirica al cantautore

AIRUNO – Due eventi ad Airuno per il Coro Lirico Mafalda Favero. Il doppio appuntamento è fissato al cinema Smeraldo di Airuno in via Postale Vecchia 20: sabato 18 novembre verrà proposto “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, mentre sabato 25 novembre si terrà un concerto lirico dal titolo “In viaggio nella musica dalla lirica al cantautore” con l’esecuzione di brani famosi della musica italiana.

I due concerti, previsti entrambi con inizio alle ore 21, fanno parte della Rassegna Teatrale Airunese, giunta quest’anno alla 26^ edizione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 3396420517 oppure 3939579274: la prevendita è già aperta e sono disponibili ancora posti per entrambe le date. Sono inoltre disponibili ulteriori notizie sul Coro e sugli eventi di novembre sia sul nuovo sito “http://www.coroliricomafaldafavero.it/” sui canali social, pagina Facebook (“coro lirico Mafalda Favero”) e Instagram (corliricomafaldafavero).

La storia del Coro

Il coro, fondato nel gennaio 2009 con il nome di “Calolziocorte in Lirica”, nasce per volontà di un gruppo di appassionati, volti a promuovere il canto lirico e a mantenere viva, nella coscienza collettiva, l’attenzione per questa straordinaria forma d’arte.

Già l’anno successivo, grazie alla profonda motivazione dei coristi, il coro annovera numerosi concerti e un considerevole repertorio lirico.

Alla ricerca di un nome importante in cui identificarsi, nel 2011, il gruppo decide di intitolare il coro a Mafalda Favero, in omaggio al celebre soprano di origini ferraresi, che, nel periodo di maggior successo, trascorreva le vacanze estive nella località di Rossino, piccola frazione di Calolziocorte, dove tuttora è visibile la villa in cui soleva soggiornare.

L’ampio e vario repertorio, di cui il Coro Mafalda Favero dispone, si estende fino alla musica sacra e permette esibizioni in concerto e opere complete in grado di offrire un piacevole spettacolo.