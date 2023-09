Ecco ‘Lake Arena’, tanti eventi sulla piattaforma galleggiante

Presentato il calendario di spettacoli culturali e musicali in programma la prossima settimana sulla piattaforma ormeggiata di fronte alla Malpensata

“Iniziativa importante per la città, capace di coniugare cultura e spettacoli con il suo contesto paesaggistico”

LECCO – La piattaforma galleggiante ‘ormeggiata’ di fronte alla Malpensata è pronta ad accogliere spettacoli culturali ed eventi musicali. Il calendario di ‘Lake Arena’ è stato presentato questo pomeriggio, martedì, proprio lungo i ‘gradoni’ della Malpensata: presenti il sindaco Mauro Gattinoni e gli assessori Emanuele Torri, Giovanni Cattaneo e Simona Piazza, e il sindaco di Tremezzina, Mauro Guerra, comune che per primo ha ospitato la ‘Lake Arena’. “L’obiettivo – ha spiegato – è creare un calendario di eventi legati a questo palco. Il Comune di Lecco è stato quello che ci ha più creduto e porterà avanti questa sperimentazione con degli eventi che sono certo affascineranno il pubblico”.

Gli eventi cominceranno l’11 settembre e dureranno fino al 16 con ospite, per il gran finale, Alan Sorrenti.

Ad aprire ‘le danze’ lunedì sera alle 20.30 sarà il concerto a cura degli studenti del Civico Istituto Musicale G.Zelioli “Riflessi sonori sull’acqua’. Il 12 sempre dalle 20.30 spazio alla musica del lago con Renzo e Lucia e i Picett del Grenta. Il 14 spazio al Galà dell’Operetta con arie, romanzi e duetti della ‘Lirica Minore’. Il 15 alle 17 appuntamento con Mindfulness & Stretching Outdoor mentre il 16 dalle 19 musica Sound of Lecco con Giorgio Poi, Mobrici e Alan Sorrenti.

Soddisfazione è stata espressa dagli amministratori lecchesi: “Questa piattaforma è un teatro versatile che ben si adatta alle proposte culturali e alla dimensione sempre più accogliente in cui la città e il territorio si muovono – ha commentato Mauro Gattinoni – credo l’intuizione del sindaco Guerra sia stata vincente e che fare squadra tra i due rami del lago sia fondamentale per portare avanti questa proposta. Abbiamo uno spazio, ora servono le idee e i progetti per riempirlo, cominciamo così”.

“Si tratta di una novità importante per Lecco – ha aggiunto la vicesindaco Simona Piazza – che finalmente può coniugare e valorizzare cultura e spettacoli con il suo bellissimo contesto paesaggistico naturale. Il progetto e l’investimento sono frutto di un accordo fra enti e comuni differenti, guidato dal Comune di Tremezzina, e ci permetterà, non solo quest’anno, in coda all’estate, ma per tutti gli anni a venire di disporre di una piattaforma di eccezione dedicata agli eventi e promuovere un calendario di appuntamenti ‘itinerante’ su tutto il nostro lago”.

“Lecco cresce – ha detto Cattaneo – per questo abbiamo bisogno di nuovi spazi dove accogliere le persone e organizzare eventi. La zona del lungolago sta ricevendo continui apprezzamenti dai visitatori, con il palco galleggiante andiamo a rafforzare la nostra capacità di creare eventi unici e indimenticabili. Iniziamo quest’anno con una prima sperimentazione, in attesa che si realizzino i lavori sul waterfront, per farci trovare pronti quando sarà tutto nuovo e in ordine. Portare eventi innovativi a Lecco – ha concluso – significa anche sostenere posti di lavoro, incoraggiare altre iniziative culturali e completare l’offerta di recettività e ristorazione di tutto il territorio”.

“E’ con grande soddisfazione che riusciamo ad offrire agli studenti della nostra scuola di musica un palcoscenico così suggestivo, sul quale potranno mettere in mostra le loro abilità e il loro talento – ha commentato l’assessore Torri riferendosi all’iniziativa che aprirà la settimana sulla Lake Arena – ringrazio i docenti per la passione che trasmettono ai ragazzi”.

Sarà possibile prenotarsi per assistere, dalle gradinate fronte palco, alla performance degli artisti a partire da mercoledì 6 settembre, su https://www.leccotourism.it/.