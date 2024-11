Il Parco Monte Barro celebra i vincitori del concorso e presenta il calendario 2025

La premiazione avrà luogo il 18 novembre alle ore 21 presso la Sala CFA di Villa Bertarelli a Galbiate, con la presentazione del nuovo calendario

GALBIATE – Il Concorso Fotografico 2024 del Parco Monte Barro, intitolato “Contrasti sul Barro”, ha coinvolto appassionati di fotografia da tutto il territorio con una serie di immagini che hanno catturato l’essenza di questo splendido angolo della Brianza. Il concorso, svoltosi da aprile a giugno, ha visto una partecipazione vivace e ha premiato i migliori scatti ogni mese. La giuria, composta dalla presidente del Parco Paola Golfari, dal giornalista e scrittore Ruggero Meles, dai fotografi Paolo Ortelli e Riccardo Agretti, e dal coordinatore Federico Bonifacio, ha selezionato le fotografie più significative per ciascun mese.

I vincitori del concorso sono stati: Sergio Riva di Olginate, con “Angelica” per il mese di aprile; Henry Fumagalli di Lambrugo, con “La strana coppia” per maggio, e Valerio Seveso di Barlassina con “Il Monte Barro, prima vetta dopo la pianura” (entrambi a pari merito); Alessia Beretta di Arcore con “Esploratori nell’infinito” e Giancarlo Bonfanti di Lecco con “La nebbia” (entrambi a pari merito) per il mese di giugno. A ciascun vincitore è stato assegnato un buono pranzo per due persone al ristorante Eremo di Monte Barro e un abbonamento annuale alla rivista Orobie.

In un gesto che ha toccato profondamente tutti, il pubblico, attraverso le pagine social del Parco, ha scelto come foto preferita “Angelica” di Sergio Riva, un’immagine che ha avuto un impatto speciale anche dopo la tragica scomparsa dell’autore. In segno di riconoscimento, i familiari di Riva ritireranno un premio speciale: un buono per una notte presso l’ostello del Parco Monte Barro.

Oltre ai vincitori, le fotografie selezionate dalla giuria, anche quelle non premiate, saranno protagoniste del Calendario 2025 del Parco, che racconterà il Monte Barro attraverso gli scatti di chi ha partecipato al concorso. Gli autori di queste immagini riceveranno una pubblicazione del Parco come riconoscimento per il loro contributo.

L’appuntamento per la premiazione ufficiale e la presentazione del calendario 2025 è fissato per lunedì 18 novembre alle 21 presso la Sala CFA di Villa Bertarelli a Galbiate. Un evento che segna la conclusione di un periodo importante per il Parco, che celebra non solo la bellezza naturale del suo territorio ma anche il suo lungo percorso storico.

“Il Calendario di quest’anno, che chiude un quinquennio di amministrazione, riporta in estrema sintesi la storia del Parco Monte Barro dalle sue origini ai giorni nostri.

Una storia che affonda le sue origini dal 1969 quando la volontà popolare, guidata da amministratori lungimiranti del territorio, volle far nascere il Comitato per la salvaguardia del Monte Barro (divenuto poi Consorzio nel 1974), tanti anni prima che Regione Lombardia istituisse i Parchi Regionali nel 1983.”, fanno sapere dal Parco.

Con il suo forte legame con la comunità e il territorio, il Parco Monte Barro continua a rappresentare un esempio di valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e culturale, punto di riferimento per chi cerca bellezza, storia e un contatto profondo con la natura.