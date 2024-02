Lecco ‘città aromatica’: cinque mesi di concerti per creare comunità

Il progetto è nato dalla collaborazione tra CRAMS Lecco e il Liceo G.B. Grassi

12 appuntamenti musicali “per creare occasioni di svago ma anche relazioni tra le realtà del territorio”

LECCO – Una rassegna di concerti di allievi, musicisti e insegnanti lecchesi, accolta in due luoghi non convenzionali: il Circolo Arci Promessi Sposi e gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi. Ha preso il via sabato 27 gennaio “La città aromatica. Profumi sonori“, iniziativa promossa dal CRAMS – Centro ricerca arte musica spettacolo di Lecco con la collaborazione, accanto alle due location citate, anche del Liceo G. B. Grassi. Un percorso che fino al 25 maggio ha in serbo un totale di 12 appuntamenti musicali volti non solo a creare occasioni di svago ma anche, e soprattutto, relazioni tra realtà del territorio, generando benessere e contribuendo alla costruzione di comunità e alla pianificazione delle città del futuro attraverso l’arte e le pratiche sociali e culturali intergenerazionali.

Una rassegna proposta nei Quartieri del Terzo Paradiso e che porta avanti quanto già avviato sul territorio con il progetto “City4Care“, unendo, qui, la collaborazione con il Liceo G.B. Grassi di Lecco. Sotto la guida del professor Maurizio Fasoli, referente del Liceo Musicale, gli studenti della scuola lecchese saranno infatti coinvolti nella forma di un PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) e interverranno con repertori da camera per diversi organici, alternandosi di appuntamento in appuntamento con gli allievi del CRAMS coordinati da Lionello Colombo.

“Dopo anni di sperimentazione con i progetti Interreg Italia-Svizzera ‘Brainart’ e ‘City4Care’, proseguiamo – spiega Cinzia Ghirardello, responsabile comunicazione e organizzazione – nel solco di quanto fatto, sempre con l’obiettivo di contribuire a una trasformazione del territorio laboratorio dei Quartieri del Terzo Paradiso di Lecco, creando nuove situazioni di confronto, benessere, attivazione di luoghi da rilanciare. Tra questi ultimi, ad esempio, il Circolo Promessi Sposi, con il quale abbiamo già condiviso e continuiamo a progettare diverse attività, e gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi, una struttura che vorremmo contribuire a rendere un luogo anche per l’intergenerazionalità, così che i ragazzi possano conoscerlo e viverlo con naturalezza. Con ‘La città aromatica‘ – prosegue – vogliamo dare spazio ai giovani e dare loro l’occasione di esprimersi creativamente: il CRAMS fa da apripista per un progetto che, un po’ alla volta, vogliamo estendere su tutto il territorio, dalle scuole alle realtà che fanno musica. Un modo per creare rete”.

Positivo il riscontro già ottenuto con i primi due appuntamenti della rassegna: sabato 27 gennaio ai Promessi Sposi con le prove aperte di coro e interpretazione a cura di Katy Magni del CRAMS e sabato 4 febbraio agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi con musica da camera con gli allievi del Grassi. “Il laboratorio che si è tenuto al Circolo – racconta ancora Ghirardello – è stato molto coinvolgente e partecipato, mentre durante l’appuntamento del sabato successivo agli IRAM gli ospiti sono rimasti incantati dalla musica da camera e i ragazzi molto emozionati per la situazione. Davvero un’energia positiva”.

“Ci sono collaborazioni che si consolidano nel tempo e diventano – interviene Rosaria Bonacina, vicepresidente degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi – occasione di nuovi progetti e nuove relazioni con la realtà del nostro territorio. Anche quest’anno il CRAMS ci offre la possibilità di incontrare e di accogliere giovani cantanti e musicisti, facendoli esibire all’interno degli Istituti e permettendo anche ai nostri ospiti di ascoltare buona musica e di confrontarsi con generi musicali diversi e innovativi. Per la prima volta – continua – ospiteremo gli studenti del Liceo Musicale G. B. Grassi: il contatto con i più giovani è occasione per i nostri ospiti di stimolazione della memoria e degli affetti. I concerti permetteranno anche ai familiari di condividere un momento piacevole con i loro cari e ci auguriamo che siano occasione anche per tante persone di avvicinarsi alla nostra struttura e – conclude – di conoscere più da vicino i nostri progetti di cura”.

IL PROGRAMMA

Cinque mesi di concerti per un cartellone che, dopo le prime due tappe citate, ora prosegue con “Musica imprevedibile” con Lello Colombo (il 10 febbraio alle 15, agli IRAM) e con un pomeriggio tra parole e musica dal titolo “All you need is love” con Elena Mapelli del CRAMS (sempre il 10 febbraio ma alle 18, al circolo Promessi Sposi). Seguiranno tre appuntamenti con protagonista la musica da camera sempre a cura degli alunni del Grassi (il 9 marzo alle 18, al circolo; il 16 marzo alle 15 agli IRAM; il 6 aprile alle 18, al circolo), mentre rispettivamente il 13 aprile alle 18 al circolo e il 27 alle 15 agli IRAM sarà la volta di “A nuda voce: quando il canto diventa coraggio” con Valentina Ciresa del CRAMS e “Il mio canto libero” di nuovo con Katy Magni. Per il mese di maggio, infine, un nuovo appuntamento con Elena Mapelli e “All you need is love” (l’11 maggio alle 15 agli IRAM), “Racconti d’autore” con Glicine (il 4 maggio alle 18 al circolo) e, per la chiusura, il laboratorio di Musica d’insieme a cura di Valentino Boni del CRAMS di Monticello Brianza (il 25 maggio alle 15, agli IRAM).

Per informazioni – CRAMS Lecco: tel. 0341 250819 | email: lecco@crams.it

