Anbima Lombardia in concerto al teatro Cenacolo Francescano

Un viaggio oltre alla musica per banda con i giovani musicisti dello stage estivo

L’evento rientra nel progetto M.I.C. – Musica per l’Inclusione Sociale

LECCO – Anbima Lombardia in concerto, uno spettacolo che riunisce il talento dei giovani musicisti che hanno partecipato allo Stage Estivo Anbima Lombardia a Casargo. Diretti dal maestro Marcello Corti, i ragazzi offriranno una performance indimenticabile, riproponendo il concerto conclusivo dello stage, che ha visto la partecipazione di giovani studenti di musica provenienti da tutta la Lombardia.

Il programma spazia dalla Second Suite for Band di Alfred Reed al vibrante Danzon n.2 di Arturo Márquez, passando per i brani coinvolgenti di Randall Standridge: Wolverine Summer e Winds of Change. A chiudere la serata, un omaggio emozionante a Jon Bon Jovi, che aggiunge un tocco di energia pop-rock alla serata.

Marcello Corti, direttore e musicista di grande esperienza, noto per il suo impegno con orchestre giovanili e professionali, guiderà l’orchestra con il suo stile energico e comunicativo. Corti ha collaborato con importanti realtà come l’Orchestra Sinfonica di

Milano, la collana discografica 19’40’’ e diversi conservatori di Alta Formazione Musicali. Marcello Corti si distingue per il suo impegno nella promozione della musica contemporanea.

“Dal 2016, lavorare con Anbima mi ha permesso di vedere da vicino la crescita musicale di tanti giovani musicisti – spiega Marcello Corti – Questo concerto è il risultato di mesi di duro lavoro organizzativo dello staff di Anbima e della passione che i ragazzi e i docenti hanno

per la musica. È una vera gioia dirigere questi ragazzi e osservare come i brani proposti

accendono la loro curiosità e il loro talento”.

Questo evento rientra nel progetto M.I.C. – Musica per l’Inclusione Sociale, realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’annualità 2023 a valere sul Fondo per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’Art 72 del Decreto Legislativo n 117/2017. Un’iniziativa che sottolinea l’importanza della musica d’insieme e della cultura bandistica, valorizzando il percorso formativo che ANBIMA costruisce a favore delle bande e dei giovani musicisti.

Appuntamento il 13 ottobre alle ore 18 al Teatro Cenacolo Francescano di Lecco, un’occasione imperdibile per tutti, dai giovani appassionati di musica per banda alle famiglie in cerca di un’esperienza musicale coinvolgente e formativa. Il concerto è ad ingresso libero ma è richiesta la prenotazione del posto (link prenotazione).