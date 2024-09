Confcommercio Lecco: umanità e Intelligenza Artificiale a confronto

L’incontro è in programma per giovedì 19 settembre

Il presidente Peccati: “L’intelligenza artificiale è una sfida su cui vogliamo farci trovare pronti come associazione”

LECCO – “IA e Umani: chi salverà chi?”. Questo è il titolo dell’incontro / convegno dedicato al tema dell’etica e delle professioni nell’era dell’intelligenza artificiale in programma il 19 settembre e che rappresenta un’occasione unica di confronto su uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni: l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulla nostra società.

Il Presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, durante la presentazione che si è tenuta oggi pomeriggio, ha sottolineato quanto sia importante affrontare questa sfida con consapevolezza: “L’intelligenza artificiale è una sfida su cui vogliamo farci trovare pronti come associazione. Le considerazioni su questo tema sono molteplici, così come le ricadute concrete e i timori sia sul lavoro che sulla vita quotidiana.” Peccati ha poi ricordato le parole di Papa Francesco, la cui riflessione sull’IA è stata raccolta nel libro “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore” scritto da Vicenzo Corrado e Stefano Pasta, un punto di partenza fondamentale per una riflessione collettiva.

Peccati ha concluso il suo intervento con una riflessione sul futuro: “L’obiettivo del convegno del 19 settembre è quello di parlare di etica, professioni e futuro e di mettere al centro l’importanza del tocco umano nella società di domani, consapevoli che questo argomento sarà sempre più centrale nella nostra vita di cittadini del mondo e di imprenditori.”

La conferenza stampa è stata aperta da Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco, che ha illustrato il programma dell’evento, concepito come un dialogo tra esperti e figure di spicco del mondo accademico e imprenditoriale.

L’incontro di giovedì 19, sarà suddiviso in quattro momenti. Alle 9.30, Alessandro Gisotti – Vice-direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Vincenzo Corrado – Direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI, don Luca Peyron – Direttore della Pastorale Universitaria della Diocesi di Torino e docente di Teologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Ivana Pais – Sociologa, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano affronteranno il tema dal titolo “Etica: la società ai tempi dell’IA”.

Alle 11, Michele Mezza, giornalista e scrittore dialogherà con Fabio Tamburini direttore de “Il Sole 24 Ore” e Agnese Pini direttore dei quotidiani QN – Il Resto del Carlino – La Nazione e Il Giorno affrontando il tema “Professioni: giornalisti e imprese nella società digitale”.

Nel pomeriggio, alle 15 e alle 15.30 ci saranno due interventi rivolti principalmente agli studenti e alle scuole, il primo quello di Michele Mezza dal titolo: “Dal primato delle risposte alla centralità delle domande: linguaggi e percorsi di una scuola AI. Tempo delle intelligenze artificiali”; il secondo di Alessandra Carenzio professoressa associata di Didattica presso l’Università Cattolica, dal titolo: “IA e scuola. Oltre il paradigma del funzionamento”.

Un intervento significativo durante la conferenza di quest’oggi via streaming è stato quello del professore Pasta, che partendo dal suo libro ha sottolineato come l’IA non sia da demonizzare tout court. “Usando le parole di Papa Franscesco l’IA è affascinante e tremenda, nei confronti della quale non bisogna avere uno sguardo apocalittico. Sarà un cambiamento che coinvolgerà tutti ed è per questo che è necessario porsi delle domande e cercare delle risposte senza schierarsi preventivamente, ma cogliendo le potenzialità e valutando i rischi”.

Presenti in rappresentanza del mondo della scuola, la professoressa Marina Ghislanzoni referente UST Lecco e la dirigente dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Missaglia Maria Cristina Cilli. Quest’ultima ha sottolineato l’importanza di affrontare l’argomento dell’AI: “Agli studenti che già usano questi strumenti – ha spiegato – è fondamentale dare loro delle istruzioni per consentirgli di approcciarli nel modo migliore e, in egual misura, è importante per i docenti fare formazione”.

L’evento, che si terrà presso la sede di Confcommercio Lecco di piazza Garibaldi, si preannuncia dunque come un’importante occasione per discutere non solo delle sfide tecnologiche, ma soprattutto del ruolo che l’etica dovrà giocare nel plasmare la società di domani, garantendo che l’uomo rimanga al centro di un mondo sempre più dominato dalla tecnologia.