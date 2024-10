Cultura. Al centro Pertini incontro col prof. Riccardo Nencici

Appuntamento mercoledì 16 ottobre alle 21

La serata è organizzata dall’ANPI di Lecco

LECCO – Appuntamento con la grande storia questa sera al centro civico “Pertini” di Lecco, in via dell’Eremo 28. L’ANPI Lecco ha organizzato un incontro con il professor Riccardo Nencici, attuale presidente del consiglio nazionale del Partito Socialista Italiano.

L’incontro sarà l’occasione per presentare gli ultimi libri dell’ex parlamentare, che fu anche vice-ministro delle infrastrutture e dei trasporti durante il governo Renzi, dal 2014 al 2018. Ingresso libero sino a esaurimento posti.

Il titolo della serata è “Il ventennio fascista, la vicenda politica e familiare dell’Onorevole Giacomo Matteotti e il suo assassinio”. Sull’argomento Nencini ha scritto due romanzi: “Solo” e “Muoio per te”, entrambi pubblicati da Mondadori.

In “Solo” Nencini ricostruisce la vita di Giacomo Matteotti, partendo dall’infanzia e dalle prime esperienze politiche, e arrivando agli ultimi tragici giorni che costarono la vita al deputato italiano.

Con “Muoio per te” lo scrittore allarga lo sguardo sulla figura di Matteotti, non concentrandosi solo sul politico, ma anche sulla sfera affettiva costituita dall’amata moglie Velia. Nel libro si parlerà anche di altre grandi coppie di quel periodo, quattro coppie che decisero di vivere fuori dal coro fascista.

L’evento organizzato dall’ANPI cade a cento anni dall’assassinio del celebre deputato, avvenuto nel giugno del 1924.