Dal Jazz Festival alle Costellazioni Culturali: al lavoro per un’estate di eventi

Presentate in Commissione le linee di programmazione culturale per l’estate e l’autunno

“Eventi culturali accessibili a tutti: per i nostri cittadini, ma anche per un pubblico che viene da fuori e quindi attrattivi per i turisti”

LECCO – Nella Commissione IV convocata nel pomeriggio di ieri, giovedì, l’assessore Simona Piazza ha presentato le prossime iniziative in programma per l’estate e per l’autunno. “Una serie di eventi culturali accessibili a tutti – ha detto l’assessore – quindi pensati per gli adulti, per le famiglie, per i più piccoli, per i nostri cittadini, ma anche per un pubblico che viene da fuori e quindi attrattivi per il turista che frequenta il nostro territorio”.

Prosegue l’esperienza del Lecco Jazz Festival, l’ipotesi è di realizzarlo tra il 17 e il 21 luglio per 16/17 concerti, con un fuori festival nel mese di agosto: “L’obiettivo è portare a Lecco ospiti nazionali e internazionali, ma anche promuovere collaborazioni con le realtà del territorio per valorizzare anche le espressioni locali. In più verremo affiancati, come da tradizione, dagli studenti dell’istituto civico Zelioli in un anno particolarmente importante perché quest’anno l’evento sarà dedicato al maestro Gaslini nel 10° anniversario della sua morte“.

L’ipotesi è quella di realizzare concerti nei rioni sul jazz stage (palco mobile) già utilizzato lo scorso anno, sul palco di Piazza Garibaldi e realizzare un concerto a pagamento nella sulla “Lake Arena”: “Il tutto per valorizzare i luoghi informali della cultura e portare una cultura diffusa anche nei rioni, là dove le persone vivono, e non solo in centro città”.

Altra iniziativa è il progetto “Costellazioni Culturali” che si svolgerà tra maggio e agosto e prevede collaborazioni con realtà locali e nazionali, concerti di musica classica e internazionale afferenti a festival regionali e un gran concerto di musica pop in piazza Garibaldi: “Qui c’è tutta la partita di collaborazione con le più grandi realtà che promuovono festival e in più promuoveremo accanto al tema della musica classica e sinfonica, anche il tema della musica pop e leggera”.

L’altro appuntamento in programma è la Festa del Lago e della Montagna, l’ultima domenica di giugno, che culminerà con la benedizione del lago e i fuochi d’artificio, a cui si affiancherà il 13 luglio l’ormai tradizionale Notte Bianca con eventi all’aperto e iniziative dedicate a famiglie e bambini nei musei civici e in biblioteca: “L’idea è quella di approfondire un dialogo con Confcommercio per avere più negozi aperti e poter vivere a 360° gradi fino a mezzanotte la nostra città”.

Qualche anno fa era nata “La cultura per il sociale”, una rassegna di teatro che trattava appunto varie tematiche sociali e quest’anno, in occasione della nascita di Franco Basaglia, l’idea dell’amministrazione è quella di portare 2/3 spettacoli teatrali sul tema della salute mentale per sensibilizzare il territorio anche su questi aspetti.

A livello economico il costo complessivo delle attività è di circa 100mila euro e, a parte, c’è un costo di gestione del palco di piazza Garibaldi (di proprietà del comune) di circa 32 euro che vanno a coprire: montaggio, smontaggio, stoccaggio, assicurazione, certificazione, gestione sedie, parte dei service audio e luci, assistenza concessioni palco. “In questo quadro riusciremo a garantire a partire dal 25 aprile aprile fino all’ultima domenica di settembre il palco in piazza Garibaldi”.