Dopo il positivo esordio, Medioevo Festival prosegue nel Lecchese

Successo di pubblico e di critica per l’esordio di MedFest 2024

Maggiana di Mandello, Palazzo Manzoni di Barzio e la Val Muggiasca le mete del prossimo week-end

LECCO – Successo di pubblico e di critica per l’esordio di MedFest 2024, il Medioevo Festival in Lombardia, promosso da Res Musica con il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia e il supporto di numerose istituzioni e partner privati, tra cui le Amministrazioni comunali di Mandello del Lario, Barzio e Bellano. Grande interesse hanno suscitato le visite al Monastero di Torba di Gornate Olona e alla chiesa di San Fedelino a Sorico e applausi per il concerto di musiche longobarde dell’Ensemble Vocale Antiqua Laus e per lo spettacolo “E ULTREIA E SUSEIA” interpretato da Beatrice Beltrani e ispirato al pellegrinaggio a Santiago de Compostela.

Questa settimana MedFest si sposta in provincia di Lecco, tra lago e monti. Il borgo medievale di Maggiana di Mandello del Lario ospiterà infatti venerdì 6 settembre (ore 21) “CANZONETA, VA! Il viaggio in Italia dei trovatori provenzali”, concerto dell’ensemble Murmur Mori, che farà risuonare gli echi della poesia provenzale portata in tutta la Penisola dai trovatori. In caso di maltempo, il concerto di Maggiana avrà luogo nella chiesa della Beata Vergine del Fiume a Mandello del Lario.

Sabato 7 settembre intera giornata dedicata alla scoperta della Val Muggiasca, in collaborazione con il Museo del Latte e della Val Muggiasca di Vendrogno e il Sistema Museale della Provincia di Lecco, con ritrovo a Vendrogno di Bellano. La mattina (ore 10.15) presso il Museo “STORIE DI LIBRI – Il patrimonio della Val Muggiasca” con mons. Marco Navoni prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana; a seguire (ore 11.45) visita guidata a cura di Gabriella Monti della Chiesa di Sant’Antonio. Nel pomeriggio (ore 15,30) l’Ensemble Vocale Harmonia Cordis, nella Chiesa di San Lorenzo, canterà i “VESPRI AMBROSIANI DELLA BEATA VERGINE”, tratti dai libri musicali della Val Muggiasca; a seguire (ore 16.30) visita guidata della Chiesa di San Lorenzo martire e della Chiesa di San Sebastiano in Comasira a cura di Matteo Di Leo. Chi volesse può pranzare a prezzo convenzionato (euro 25) presso l’Agriturismo Bon Prà e l’Agriturismo La Madonnina (prenotazioni entro giovedì 5 settembre al n. 339 4552488).

La sera di sabato 7 (ore 21) replica dello spettacolo “E ULTREIA E SUSEIA” interpretato da Beatrice Beltrani a Palazzo Manzoni di Barzio (in caso di pioggia all’Auditorium Parrocchiale) dove, domenica 8 (ore 16), ci sarà la presentazione a cura di Elena Lo Muzio del libro “Controstoria dell’alpinismo” di Andrea Zannini nell’incontro “LE ALPI DEGLI ALPIGIANI”, presente l’autore.

Gli eventi sono nella quasi totalità a ingresso libero, ma per tutti è obbligatoria la prenotazione dal sito www.medfestlombardia.com.