Fumetto. Che successo per Daniel Cuello alla biblioteca di Lecco

Sala piena per il fumettista italo argentino

L’autore ha presentato la sua ultima opera, “Piovono corvi”

LECCO – È stato un successo la presentazione del fumettista italo argentino Daniel Cuello nella biblioteca “Uberto Pozzoli” di Lecco. Nonostante fosse un lunedì sera uggioso, molti fan dell’autore si sono presentati all’incontro organizzato dai bibliotecari.

Il fumettista si è mostrato molto disponibile con il pubblico presente e ha raccontato un po’ della sua carriera lavorativa, di come è iniziato tutto e del suo periodo da “stalker” di Michele Foschini, CEO di Bao Publishing, alla ricerca di un contratto editoriale.

La serata è proseguita approfondendo i lavori pubblicati dall’artista, compreso “Piovono corvi”, ultimo volume edito di Cuello, uscito in concomitanza con “Lucca Comics”. Facendo attenzione a non rivelare spoiler, il fumettista ha raccontato qualcosa delle avventure di Zena e Attilio, i protagonisti del libro.

Particolarmente interessante anche il metodo di lavoro. Per sua stessa ammissione, Cuello non mette mano a un libro fino a che non ha chiaro il finale. Una volta avuto questo, riavvolge la storia e ricostruisce il tutto.

Prima della fine dell’incontro è sbucato anche il cane Pietro, personaggio presente nell’ultimo libro. L’autore lo ha inserito con l’intento di alleggerire i temi proposti e ha confessato l’unico piccolo spoiler della serata, ammettendo che il piccolo cagnolino si salverà alla fine del volume. Sugli altri personaggi, silenzio assoluto.

Al termine della serata il fumettista si è concesso al classico firmacopie per i tanti fan presenti.

L’incontro con Cuello si inserisce in un programma di quattro appuntamenti che hanno come protagonista la BAO Publishing, casa editrice di Zerocalcare. Il terzo evento sarà martedì 10 dicembre alle 20.30, protagonisti Caterina Marietti e Michele Foschini. CEO di BAO.