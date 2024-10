Il festival Immagimondo ospita la mostra fotografica “Questa è l’Europa”

La mostra fotografica sarà visitabile dal 12 ottobre presso la Torre Viscontea a Lecco

L’esposizione offre una selezione di circa quaranta fotografie che narrano l’Europa di oggi e di domani

LECCO – La 27ª edizione del festival Immagimondo si prepara a coinvolgere la città di Lecco con due straordinarie mostre fotografiche: “Questa è l’Europa” e “Snow-Land“. Queste iniziative, promosse da Les Cultures Odv in collaborazione con il Comune di Lecco e il Sistema Museale Urbano Lecchese, offriranno un’opportunità unica per esplorare e riflettere su temi significativi legati all’identità europea e alla bellezza dei paesaggi innevati.

La mostra “Questa è l’Europa” sarà inaugurata venerdì 11 ottobre alle ore 18 presso il Palazzo delle Paure e rimarrà aperta al pubblico nella Torre Viscontea fino al 3 novembre. L’esposizione presenta una selezione di circa quaranta fotografie che raccontano l’Europa di oggi e di domani, esplorando le sfide, le difficoltà, le speranze e le aspettative dei suoi cittadini.

Queste immagini fanno parte di un progetto realizzato in collaborazione tra il Corriere della Sera e l’agenzia Prospekt, con l’obiettivo di fornire un quadro articolato delle vite degli abitanti del continente europeo, mettendo in relazione le loro storie e aspirazioni. La mostra sarà visitabile giovedì dalle ore 10 alle ore 13, venerdì e sabato dalle ore 14 alle ore 18 e domenica dalle ore 10 alle ore 18.

L’assessore alla Cultura Simona Piazza afferma: “Il festival Immagimondo torna a Lecco, promosso da Les Cultures in collaborazione con il Comune, e presenta due mostre di grande rilievo. La prima, come di consueto, sarà allestita nelle vie e nelle piazze della città, in particolare in piazza XX Settembre, mentre la seconda sarà ospitata in Torre Viscontea. L’obiettivo, come sempre, è offrire alla città esperienze coinvolgenti, dibattiti, tavoli di confronto e momenti di condivisione, focalizzandosi ancora una volta sul tema del viaggio nelle sue molteplici sfaccettature.”

La 27ª edizione di Immagimondo presenterà anche una seconda mostra fotografica, intitolata “Snow-Land”, che verrà inaugurata venerdì 4 ottobre alle ore 18 nella sala conferenze del Palazzo delle Paure e rimarrà allestita in piazza XX Settembre fino al 20 ottobre.

L’esposizione, realizzata dal fotografo Marco Zorzanello, esplora il cambiamento climatico e il suo impatto sul turismo, in particolare quello montano invernale. La mostra mette in luce come l’aumento delle temperature stia alterando la stagionalità e le precipitazioni nevose. L’inaugurazione sarà un momento di riflessione sul futuro delle Alpi e includerà la presentazione del volume “The Passenger – Alpi” (ed. Iperborea), alla presenza dell’editor del progetto, Marco Agosta, e del sociologo Maurizio Dematteis.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Les Cultures al numero 0341 284828 o inviare un’email all’indirizzo immagimondo@lescultures.it