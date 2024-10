La Cultura per il Sociale presenta “Quelli di Basaglia… a 180 gradi”

Spettacolo teatrale al centro civico Sandro Pertini di Germanedo

L’Accademia della Follia in collaborazione con il Forum di Salute Mentale di Lecco

LECCO – Giovedì 10 ottobre alle 20.30 all’auditorium del centro civico Sandro Pertini di Germanedo un nuovo spettacolo teatrale per la rassegna “La Cultura per il Sociale” del Comune di Lecco, dedicata al “Valore sociale della cultura”.

L’Accademia della Follia, in collaborazione con il Forum di Salute Mentale di Lecco, in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale e del centenario della nascita di Franco Basaglia, noto per la legge che porta il suo nome e che sancì la chiusura dei manicomi in Italia, porterà in scena lo spettacolo “Quelli di Basaglia… a 180 gradi” per la regia di Antonella Carlucci.

L’Accademia della Follia nasce proprio in questo contesto e ne condivide e racconta la storia, dando voce al tumultuoso cambiamento che ha segnato quel periodo. Sul palco, gli attori dell’Accademia interpreteranno un mosaico di testi, articoli, interviste, poesie e testimonianze autentiche di Basaglia, dei suoi seguaci e dei pazienti psichiatrici. La rappresentazione intreccia parole, musica, danza e canto, reinventando modalità espressive attraverso le quali la follia possa tornare a far parte della vita quotidiana, senza essere ridotta a una malattia dalla forza dalla ragione o dalla violenza delle istituzioni.

L’evento è a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti. Per maggior informazioni contattare il servizio cultura e grandi eventi allo 0341 481 142 o all’indirizzo teatro@comune.lecco.it.