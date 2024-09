La Filarmonica ‘Verdi’ apre le porte per l’Open Day

L’appuntamento è sabato 38 settembre a San Giovanni

LECCO – La Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Lecco apre le proprie porte per accogliere giovani e meno giovani interessati alla musica in occasione dell’Open Day della Scuola Allievi. L’appuntamento è per sabato 28 settembre dalle 14:30 alle 18 presso la sede di via don Invernizzi 31 nel rione di San Giovanni.

L’iniziativa è rivolta in particolar modo ai più piccoli, ma per nessuno è troppo tardi per avventurarsi nel mondo della musica: tutti sono invitati a scoprire gli strumenti e l’offerta formativa proposta dalla scuola.

Durante l’intero pomeriggio sarà possibile ascoltare e provare insieme ai maestri gli strumenti disponibili, a fiato e a percussione. Sarà l’occasione per conoscere i docenti e alcuni membri della Filarmonica e, con il loro supporto, comprendere al meglio le proprie potenzialità per scegliere il percorso didattico più idoneo a ciascuno.

Al momento sono aperti i corsi di flauto traverso, clarinetto, sassofono, tromba, corno, trombone, eufonio, basso tuba e percussioni. Le lezioni di strumento, in particolar modo per i neofiti, sono accompagnate dal necessario studio della teoria e del solfeggio.

Per chi è ancora troppo piccolo per poter intraprendere lo studio di uno strumento, è disponibile il corso di propedeutica musicale, che quest’anno sarà tenuto da due giovani e competenti insegnanti, entrambe membri attivi della Filarmonica. Avvicinarsi alla musica costituisce un’azione educativa di fondamentale importanza, che aiuta i giovanissimi a sviluppare una formazione armoniosa come persone inserite in un ambiente improntato ai valori della convivenza sociale e dell’amicizia: la banda non è solo un luogo dove far musica, ma anche dove sviluppare conoscenze e comuni passioni. A questo scopo sono inoltre organizzati dei corsi di musica d’insieme gratuiti per i giovani allievi.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.filarmonicaverdilecco.it su cui si trova una pagina dedicata alla Scuola Allievi o contattare i responsabili all’indirizzo email bandaverdilecco@libero.it