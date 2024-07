L’Associazione “Il Segreto di Penelope” organizza la Mostra Mercato

In programma sabato 6 e domenica 7 luglio dalle ore 10 alle ore 19.30

Durante la Mostra i partecipanti potranno diventare soci dell’Associazione

LECCO – L’Associazione “Il segreto di Penelope – Laboratorio di Artigianato Sociale” organizza la Mostra Mercato estiva realizzata in contemporanea al Lecco Film Fest che ha visto coinvolte anche per quest’anno le volontarie migranti del laboratorio. L’appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 luglio dalle ore 10 alle ore 19.30 presso la sede in Piazza Cermenati numero 5.

La Mostra Mercato andrà a esporre le recenti creazioni in feltro (tappeti, abiti, vasi…), ma anche i nuovi prodotti del laboratorio di bijoux (collane, orecchini e bracciali) e di cucito (borse, shopper bag e manufatti ricamati per la casa, realizzate con tessuti wax africani). Durante la Mostra Mercato i partecipanti potranno anche diventare soci del Segreto di Penelope, per sostenere così il progetto sociale della neonata Associazione.

Per maggiori informazioni è possibile mandare una e-mail all’indirizzo ilsegretodipenelope@virgilio.it o chiamare il numero 3312239890