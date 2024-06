Lecco. Al via il cineforum “Ma che film la vita!”, si parte con “Io Capitano”

Torna in piazza Garibaldi il tradizionale cineforum

Martedì 11 giugno la visione del primo dei sei film

LECCO – Prenderà il via ufficialmente martedì 11 giugno l’edizione 2024 del cineforum “Ma che film la vita!”, organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco.

Il primo appuntamento con il cinema in piazza Garibaldi a Lecco (tempo permettendo) avrà inizio alle ore 21.30 circa. Ad aprire la rassegna sarà “Io Capitano” diretto da Matteo Garrone e che vede nel cast Seydou Sarr e Moustapha Fall. La pellicola – candidata agli Oscar e ai Golden Globe come migliore film straniero e vincitrice di 7 David di Donatello, compresi migliore film e miglior regista, e del Leone d’Argento al festival di Venezia 2023 – racconta l’odissea di Seydou e Moussa, due adolescenti senegalesi che fuggono di nascosto da Dakar con l’obiettivo di raggiungere l’Italia inseguendo i loro sogni. Arrestati e torturati, vittime di soprusi e sfruttamento, dovranno provare ad arrivare in Sicilia su un barcone guidato proprio da Seydou. Un’opera dura che non lascia indifferenti, un film che affronta il tema dell’immigrazione senza retorica e con una rara purezza di narrazione.

L’inizio della proiezione è fissato per le ore 21.30 circa, in base alle condizioni di luce. Biglietto di ingresso: 3,50 euro (essendo inserito nell’iniziativa “Cinema Revolution” promossa dal Ministero della Cultura). I biglietti sono acquistabili direttamente alla cassa allestita in piazza Garibaldi oppure on line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più). La visione dei film sarà accompagnata dall’introduzione critica di Gianluca Pisacane e don Davide Milani. In caso di pioggia le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone: aggiornamento in tempo reale su www.aquilonelecco.it. Se a spettacolo iniziato le condizioni meteo obbligheranno alla sospensione della proiezione il biglietto non potrà essere rimborsato. Per informazioni: 03411918022; email info@aquilonelecco.it.

La rassegna – che prevede una sezione dedicata ai David di Donatello nel mese di giugno e una con tre film premiati agli Oscar a luglio – proseguirà con i seguenti film: 18 giugno, “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi; 25 giugno, “Palazzina Laf” di e con Michele Riondino; 9 luglio, “The Holdovers” diretto da Alexander Payne e interpretato da Paul Giamatti e Da’Vine Joj Randolph; 16 luglio, “La zona di interesse” regia Jonathan Glazer con Christian Friedel e Sandra Huller; 23 luglio “Povere creature” diretto da Yorgos Lanthimos con Emma Stone.

Il cineforum “Ma che film la vita!” è organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, la Fondazione Ente dello Spettacolo e Ltm; media partner Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e La Provincia – Unica.

QUI PER LA LOCANDINA