Lecco. Amici del Presepio: al via il corso di presepismo per principianti

Laboratorio organizzato dall’Associazione Italiana Amici del Presepio

“La mostra a Villa Manzoni ha avuto un ottimo successo con circa 6 mila visitatori in un mese e mezzo”

LECCO – L’Associazione Italiana Amici del Presepio (AIAP) ha organizzato il laboratorio di presepismo per principianti con l’inizio delle attività nella giornata di venerdì scorso.

Concluso il disallestimento della mostra organizzata in Villa Manzoni (qui l’articolo), i componenti del sodalizio si sono subito rimessi al lavoro per organizzare il consueto laboratorio di tecnica costruttiva dedicato ai neofiti dell’arte presepiale.

Il corso si tiene presso i locali dell’Oratorio di San Francesco grazie all’ospitalità offerta dalla parrocchia e dai frati francescani, durante cinque serate i partecipanti impareranno a costruire un piccolo presepe applicando le ultime tecniche usate dagli artisti italiani per le loro opere.

“Siamo sempre molto felici di organizzare questa iniziativa che arriva subito dopo la mostra di presepi organizzata nel periodo natalizio in Villa Manzoni. L’esposizione ha avuto un ottimo successo con circa 6 mila visitatori in un mese e mezzo ed in quel frangente abbiamo raccolto numerose richieste di partecipazione al corso. Purtroppo per motivi logistici abbiamo dovuto limitare il numero di partecipanti ma ci siamo subito attivati per avviare questi incontri” ha commenta Angelo Bonazzola, presidente dell’Associazione.

“Sembra strano mettersi a realizzare presepi in periodo di quaresima però è importante sfruttare l’onda di emozione del Natale, poi è utile avere davanti diversi mesi per applicare le nozioni apprese e preparare il proprio presepe in tempo per il prossimo 25 dicembre“.