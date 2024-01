Mostra di presepi a Villa Manzoni, superate le 5.000 presenze

Ultimi giorni per visitare l’esposizione, ma è già un successo

Tanto l’interesse per questa tradizione che si rinnova grazie all’Associazione Italiana Amici del Presepio

LECCO – Si avvia a conclusione anche l’edizione 2023/24 della mostra di presepi allestita dall’Associazione Italiana Amici del Presepio (AIAP) in collaborazione con il SiMuL presso le scuderie di Villa Manzoni, una quarantina di presepi, sempre nuovi, che hanno emozionato e stupito i numerosi visitatori. Un allestimento che ha celebrato sia la ricorrenza degli 800 anni dalla messa di Greccio voluta da San Francesco, sia i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni.

Le numerose opere messe a disposizione da autori di tutta la Lombardia e oltre rappresentano al meglio la tradizione Religiosa e culturale del presepio come atto di devozione ma anche come rappresentazione del territorio e di varie epoche storiche affermandosi come vera e propria arte, frutto di capacità tecniche ma anche di studio storico, culturale e bibliografico.

Grazie all’afflusso di turisti e cittadini lecchesi durante le festività natalizie, sono state superate le 5.000 presenze confermando l’interesse per questa tradizione che si rinnova ogni anno e sa superare i cambiamenti della società nel tempo. La mostra chiuderà domenica 14 gennaio, chi non l’ha ancora fatto può visitarla negli orari di apertura del Museo dalle ore 10 alle ore 18 (ultimo ingresso 17.30).