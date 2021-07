Lecco Film Fest, Maria Rita Parsi riceve il Premio Lucia alla carriera

Al raggiungimento della capienza prevista non sarà più possibile entrare in sala. Per questo viene aggiunta una ulteriore sede per la sola proiezione del film: alle ore 21.30 al cinema “Nuovo Aquilone” (Lecco, via Tonale 16) verrà proiettato Miss Marx.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Le prenotazioni effettuate in precedenza per questi eventi rimangono valide e costituiscono titolo di prelazione per l’ingresso.