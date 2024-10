Lecco. Luca Close presenta la nuova canzone e il gioco “SblocCARD”

Un mese di musica e sperimentazione: l’autunno di Luca Close

LECCO – Luca Close, il cantautore lecchese già apprezzato nella scena musicale locale, torna a far parlare di sé nel mese di ottobre con un doppio lancio entusiasmante. Presenta infatti la sua nuova canzone, intitolata “Altrove”, che promette di conquistare il pubblico con le sue sonorità evocative. Ma non è tutto: Close svela anche un progetto innovativo, le SblocCARD, che aggiunge una dimensione interattiva alla sua musica, coinvolgendo i fan in un’esperienza unica.

Musica e creatività sono elementi fondamentali nella vita di Luca, Creative Designer di professione e cantautore per passione. Come molti artisti, ha recentemente affrontato il temuto “blocco creativo”, ma ha scelto di superarlo con un approccio originale e divertente.

È così che nascono le SblocCARD: un gioco creativo pensato non per fornire soluzioni preconfezionate, ma per aiutare chiunque: artisti, professionisti e appassionati a ritrovare ispirazione e nuove idee nei momenti di impasse.

Le SblocCARD propongono attività sorprendenti e fuori dagli schemi, progettate per rompere la routine e stimolare la creatività, capovolgendo la prospettiva e consentendo a chiunque di superare quel blocco che spesso ci frena. Sarà possibile scoprire e scaricare le SblocCARD a partire dal 22 ottobre su questo sito

Grazie a questo progetto, Luca Close è tornato a scrivere canzoni e, non a caso, il 25 ottobre sarà disponibile su tutti i digital store il brano “Altrove”. Questo pezzo rappresenta una metafora di rinascita creativa, in cui il protagonista, pescando una carta, si avventura verso nuove esperienze e prospettive.

La musica pop si fonde con sonorità EDM, creando atmosfere avvolgenti e ritmi coinvolgenti che evocano un viaggio musicale, invitando a superare i propri limiti e a lasciarsi guidare dall’intuizione e dalle emozioni.

Infine, per Luca, ottobre sarà un mese di musica e sperimentazione, pensato per coinvolgere chi lo segue nel suo personale viaggio di rinascita creativa.