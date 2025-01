Nuovo Cinema Aquilone: più di 3mila spettatori per il film “Diamanti”

Un programma cinematografico ricco di appuntamenti

Il Cinema Nuovo Aquilone conferma il suo ruolo centrale nella cultura lecchese

LECCO – Il 2025 si apre con una grande partecipazione di pubblico per il Cinema Nuovo Aquilone. Numeri significativi sono stati registrati con Diamanti di Ferzan Ozpetek, che, da fine 2024 a oggi, ha attirato oltre 3 mila spettatori (precisamente 3076), accompagnato da numerose proiezioni sold out.

Il Cinema Nuovo Aquilone ha anche rilanciato il Cineforum, ormai un appuntamento imperdibile per i cinefili lecchesi, e ha ospitato proiezioni speciali come Francesco Guccini: fra la Via Emilia e il West, che ha quasi fatto registrare il tutto esaurito nella serata di domenica.

Un risultato che conferma l’impegno del Cinema Nuovo Aquilone nel porsi come punto di riferimento per la cultura e le arti, non solo per le parrocchie del centro di Lecco, ma per tutta la cittadinanza, offrendo una programmazione che coniuga la ricerca del cinema di qualità con l’interesse e l’entusiasmo del pubblico.

Un principio che guida anche la selezione dei titoli di Sogni, la seconda parte del cineforum del Nuovo Aquilone, la cui campagna abbonamenti, aperta fino a domenica 2 febbraio, sta registrando sia riconferme che nuovi abbonamenti.

Un inizio di 2025 significativo per una sala che si conferma sempre più vivace e profondamente radicata nella comunità lecchese.