Palladium. Dal prossimo 30 gennaio al via la rassegna invernale

Sono dieci le nuove proposte in cartellone. Invariato il prezzo di 40 euro

La sala del rione di Castello, intanto, ha festeggiato i dieci anni e il duecentesimo film proposto

LECCO – Festeggiati i dieci anni e il duecentesimo film proposto, i volontari del Palladium hanno allestito la prossima rassegna invernale che avrà inizio il prossimo 30 gennaio. Sono dieci le nuove proposte che, come sempre, cercano di spaziare nei vari generi cinematografici, dal thriller al biografico, dalla commedia al drammatico, rendendo il ventaglio il più possibile godibile e, se del caso, anche divertente come è giusto che sia una serata al cinema.

Confermata l’attenzione alle regie femminili, a partire dal delicato primo film spagnolo “Il maestro che promise il mare” e da “Leggere Lolita a Teheran” che sarà proiettato in occasione della Giornata della Donna. Per maggiori informazioni, inclusa la possibilità di acquistare gli abbonamenti e visionare i trailer dei film si può visitare il sito del Palladium https://cinemapalladium.com/cinema/rassegna. Invariato il prezzo di 40 euro per i dieci film e di 5 euro l’ingresso singolo.

I TITOLI DELLA NUOVA RASSEGNA INVERNALE