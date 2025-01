Scuola. Il liceo artistico Medardo Rosso è sempre più internazionale

L’istituto ha ottenuto l’accreditamento “Erasmus+”

Diversi i progetti avviati in tutta Europa

LECCO – Il liceo artistico Medardo Rosso di Lecco diventa sempre più internazionale. L’istituto ha ottenuto l’accreditamento “Erasmus+” durante l’anno scolastico 2023-24, un progetto che permetterà alla scuola di avere finanziamenti da qui fino al 2027.

“Abbiamo creato una commissione ad hoc, da qui al 2027 potremo accedere a finanziamenti annuali che ci permetteranno di viaggiare. L’obiettivo è quello di dare l’opportunità a tutti di fare un’esperienza del genere, supportati dalla scuola – dichiara il professor Lorenzo Criber, uno dei responsabili del progetto – la dirigente ci ha tenuto molto a spingere anche sul progetto PCTO, in autunno siamo stati tre settimane a Berlino ed è stata una bellissima esperienza”.

La commissione “Erasmus+” è composta da sei docenti:oltre al professor Criber ci sono i professori Marco Polvara e Matteo Fumagalli e le professoresse Teresa Farina, Emanuela Stefanello ed Eleonora Miraglia.

Al momento, grazie al progetto, sono attive le seguenti mobilità:un KA121 in Spagna e uno in Portogallo. Il primo è un progetto “Guide turistiche” per un gruppo di 8 studenti e 2 docenti con l’istituto superiore di Galapagar (vicino Madrid), il secondo ha coinvolto una studentessa in mobilità lunga (31 giorni) e un gruppo di 8 studenti e 2 docenti presso l’istituto comprensivo di Bemposta nei pressi di Portimao.

Il progetto di mobilità di gruppo lusitano è particolarmente interessante perché coinvolgerà gli alunni nella realizzazione di prodotti artistici e scenografici a supporto di un musical già in programma presso l’istituzione portoghese.

Inoltre, gli studenti dell’Istituto Tecnico CAT sono stati coinvolti nel progetto di PCTO Estero. Un primo gruppo di 15 alunni e 4 docenti è già stato a Berlino per 21 giorni tra novembre e dicembre, vivendo un’esperienza unica di formazione e di incontri con esperti del settore delle costruzioni, esperienza che ha permesso a tutti di avere un’idea sicuramente più chiara sul loro prossimo futuro.

La stessa esperienza ci sarà per un altro gruppo di 15 studentesse e studenti a Rotterdam e Amsterdam, nei prossimi mesi di febbraio e marzo, sempre per la durata di 21 giorni.