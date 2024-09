Si alza il sipario sul Festival Treccani della Lingua Italiana

A Palazzo Paure ha preso il via del Festival arrivato alla 7^ edizione

Fino a domenica tanti eventi ed incontri per approfondire la parola ‘sessualità’

LECCO – Da questo pomeriggio fino a domenica, per la settima volta, Lecco sarà palcoscenico della lingua italiana. Ha preso il via, infatti, nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 settembre, nella città manzoniana il Festival Treccani della lingua italiana #leparolevalgono, promosso dalla Fondazione Treccani Cultura e dal Comune di Lecco, che chiuderà la settima edizione del festival dopo le tappe a Lecce e a Roma.

Il Festival si è aperto nel centralissimo Palazzo delle Paure, con i saluti istituzionali del presidente della Fondazione Treccani Mario Romano Negri, della vicesindaca del Comune di Lecco Simona Piazza e del Sottosegretario regionale Mauro Piazza.

“Per questa edizione – ha detto Simona Piazza – abbiamo scelto una parola coraggiosa che credo abbiamo il dovere di approfondire anche a livello culturale”. “La sessualità – ha aggiunto Negri – è un tema attuale, al centro dei dibattiti quotidiani. Grazie al contributo di diversi professionisti proporremo una riflessione a 360 gradi”.

Dopo i saluti istituzionali si è entrati nel vivo dell’approfondimento della parola sessualità – s. f. [der. di sessuale], invar. L’insieme dei caratteri e dei fenomeni della vita sessuale –, scelta come filo conduttore di questa edizione, che vedrà alternarsi conferenze, laboratori didattici e incontri musicali con numerosi protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo e della ricerca scientifica con l’obiettivo di promuovere la comprensione e il confronto su temi più che mai aperti a tante considerazioni e sfumature.

Ad aprire il Festival la relazione di Umberto Curi, professore emerito di Storia della filosofia nell’Università di Padova e Visiting Professor alle Università di California e di Boston, con una lezione intitolata “Quell’uno che eravamo”. Seguirà l’incontro con Michela Matteoli, direttrice del programma di Neuroscienze dell’ospedale universitario milanese Humanitas, incentrato su “Mente, genere e sessualità nelle neuroscienze”. Chiuderà gli incontri pomeridiani Vincenzo Trione, professore ordinario di Arte e media e di Storia dell’arte contemporanea presso l’Università IULM di Milano, dove è preside della Facoltà di Arti e turismo, con una lezione incentrata su “Marina Abramovic, il corpo come linguaggio”.

Grande attesa per l’incontro “Tra parole e musica” alle 21 che si svolgerà, causa maltempo, presso l’Auditorium “Casa dell’Economia” della Camera di Commercio Como-Lecco (via Tonale 30), un dialogo a cuore aperto all’insegna della musica tra Nicola Piovani, pianista, direttore d’orchestra e compositore, premio Oscar con la colonna sonora de La vita è bella di Roberto Benigni, e Guido Barbieri, critico musicale, insegnante di Storia della Musica nei conservatori italiani e presenza assidua ai microfoni di Radio 3.

Nella giornata di oggi hanno preso il via anche i laboratori didattici per studenti e studentesse lecchesi della scuola secondaria di secondo grado al Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco. Diversi gli esperti che li guideranno: Valeria della Valle, professoressa associata di Linguistica italiana alla Sapienza di Roma, e Giuseppe Patota, professore ordinario di Linguistica italiana presso l’Università di Siena, terranno il primo incontro intitolato “Per un italiano più accogliente: lingua, sessismo e generi”. Seguiranno gli incontri “Una scuola di musica come spazio delle emozioni” di Marco Ghilotti, professore a contratto presso il Politecnico di Milano, e “L’etica della sostenibilità: inclusione e parità di genere” di Marco Canzi, vicepresidente di Acinque.

Spazio anche ai più piccoli della primaria con il laboratorio “Io, me e gli altri: emozioni e confini” di Lilybeth Fontanesi, psicoterapeuta e sessuologa, in programma alla Scuola primaria “A. Diaz” di Lecco.

Il Festival Treccani della lingua italiana #leparolevalgono – è organizzato a Lecco dalla Fondazione Treccani Cultura e dal Comune di Lecco, con il patrocinio di Fondazione Cariplo; in collaborazione con Intesa Sanpaolo e il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco; con il contributo di Regione Lombardia, Camera di Commercio Como-Lecco, Banca Popolare di Sondrio, Acinque, Fondazione Giancarlo Pallavicini, Fondazione Comunitaria del Lecchese, FNM, Fondazione Novatex, Confindustria Lecco e Sondrio, Confartigianato Lecco e Confcommercio Lecco; con il sostegno di Treccani Reti, edulia-dal sapere Treccani, Treccani Accademia. Media partner: Rai Cultura e Rai Radio 3.

