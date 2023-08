Lecco, il mese di agosto sulle note del Festival “Tra Lago e Monti”

Dopo l’appuntamento di sabato scorso a Barzio, sono in calendario ben 10 concerti tra l’8 e il 25 agosto

LECCO – Un mese ricco di concerti, ben dieci dall’8 al 25 agosto, per il Festival di musica “Tra Lago e Monti”, diretto dal Maestro Roberto Porroni e sostenuto da Confcommercio Lecco, Deutsche Bank, Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo, Galletto Valle Spluga, Camera di Commercio di Como-Lecco e Ciresa Formaggi. Un mese aperto dall’Ensemble Duomo, protagonista sabato scorso a Barzio della performance dal titolo “American Standard”.

Martedì 8 agosto l’appuntamento è fissato per le ore 20.30 a Maggio (Cremeno), presso la chiesa della Natività con “Quartetto Op. 217 di Ludwig Van Beethoven” interpretato dal quartetto d’archi formato da Elisa Spremulli (violino), Lorenzo Tranquillini (violino), Chiara Lodovisi (viola) e Giacomo Cardelli (violoncello). Sempre a Maggio e sempre alle ore 20.30, ma presso l’area Corti, è in programma giovedì 10 agosto “Classic and/in jazz” con protagonisti Max De Aloe (armonica), Roberto Porroni (chitarra) e Tommy Bradascio (batteria) che proporranno interpretazioni jazz di Monteverdi, Haendel e Bach, oltre che un tributo a Burt Bacharach.

Sabato 12 agosto invece il calendario prevede alle ore 21 a Vendrogno, nella chiesa della Madonnina, “Nel dolce dell’oblio” con Sang Eun Kim (soprano), Giuseppe Nova (flauto) e Marta Pettoni (arpa) con repertorio ottocentesco e celebri pagine dell’impressionismo musicale francese. Domenica 13 agosto alle ore 21 nella Chiesa di Sant’Alessandro di Barzio spazio a “I quartetti con flauto di Mozart”: Massimo Mercelli (flauto), Eleonora Matsuno (violino); Yoko Morimyo (viola e Cosimo Carovani (violoncello). Lunedì 14 agosto, visto il successo e il gradimento dello scorso anno, tornerà il concerto a sorpresa alle ore 20.30 a Cassina, in piazza comunale: ai presenti verrà consegnato prima del concerto il programma di sala, con il dettaglio di musiche e musicisti.

Dopo qualche giorno di pausa per Ferragosto, la rassegna riprenderà venerdì 18 agosto con il tradizionale concerto al crepuscolo, in programma dalle ore 18.30 al Monastero del Carmelo di Concenedo (Barzio). Anais Mahikian (soprano), Roberto Porroni (chitarra) e Yoko Morimyo (viola) proporranno “Emozioni latine”: un repertorio dedicato alla musica di matrice iberica, elaborato proprio dal Maestro Porroni. Sabato 19 agosto invece l’Ensemble Variabile – formata da Annamaria Dell’Oste (soprano), Claudio Mansutti (clarinetto) e Federica Repini (pianoforte) – sarà protagonista alle ore 20.30 a Cremeno nella chiesa di San Giorgio con “Chamber opera” con musiche di Spohr, Schubert e Bellini.

Il mese di agosto si concluderà con tre giorni filati di concerti. Mercoledì 23 agosto alla Chiesa di San Giorgio a Varenna, con inizio alle ore 21, il New Classic Duo, composto da due straordinari solisti russi emergenti nel panorama del concertismo internazionale come Julia Smirnova al violino e Konstantin Manaev al violoncello, si esibirà in una performance dal titolo “Due archi nel mondo” con musiche dal periodo barocco e classico fino ad atmosfere contemporanee. Il giorno seguente, giovedì 24 agosto, alle ore 21 sul Palcoscenico sul lago a Corenno Plinio, spazio a “Irlanda e Scozia in musica” con i “Birkin Tree”: il talentuoso cantante e strumentista (chitarra e banjo) Tom Stearn si è aggiunto recentemente alla più importante band italiana di Irish music formata da Laura Torterolo (voce), Fabio Rinaudo (cornamuse e flauti), Michel Balatti (flauto traverso irlandese) e Luca Rapazzini (violino). Venerdì 25 agosto nuovo appuntamento in Valsassina, è precisamente a Moggio, nella chiesa di San Francesco, dove, dalle ore 20.30, si esibirà il New Trio: a fianco di Julia Smirnova (violino) e Konstantin Manaev (violoncello) ci sarà anche Roberto Porroni alla chitarra. Un trio di prestigiosi solisti che si uniscono per la prima volta nel festival con un accostamento timbrico particolare e un repertorio che partendo dalla musica italiana del Barocco e del periodo classico-romantico porterà i presenti nelle principali culture musicali del ‘900.

Il Festival prevede infine altri due appuntamenti a settembre: il 9 a Varenna presso la chiesa di San Giorgio e il 16 a Corenno Plinio presso il Palcoscenico sul lago.

Si ricorda che tutti i concerti sono a ingresso libero. Per informazioni: email biglietteria@amduomo.it o whatsapp 351 8962224.