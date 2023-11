Lecco. Teatro della Società di nuovo visitabile per San Nicolò

La struttura apre le porte, ancora una volta, alla città

Due nuove date, sabato 2 e domenica 3 dicembre, per scoprirne i retroscena

LECCO – Il Teatro della Società riapre di nuovo le porte ai visitatori, mettendo in mostra i suoi tesori. In occasione delle celebrazioni per San Nicolò, patrono di Lecco, proposte dal Comune di Lecco due nuove date per visitare la struttura: sabato 2 e domenica 3 dicembre alle 14.30, 15.30 e alle 16.30.

Le visite offrono un percorso inedito che conduce alla scoperta delle origini e dei tesori più nascosti del teatro: dalla platea al sottotetto, dal ridotto al grande dipinto di Sora sulla volta, completamente rimesso a nuovo. Un’occasione per gli appassionati di riabbracciare una delle istituzioni culturali più importanti della città, prima dell’avvio del secondo lotto di lavori, che dovrebbe avvenire in tempi brevi. Nel frattempo è cominciata la nuova stagione teatrale, che richiama proprio la futura apertura del Teatro della Società e i contenuti che lì verranno rappresentati.

Ciascuna visita guidata durerà 45 minuti. Per partecipare è necessario prenotare uno degli slot disponibili a questo collegamento, con la possibilità di effettuare una donazione libera. Maggiori informazioni su https://www.teatrosocietalecco.it.