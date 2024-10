A Bellano è in arrivo la rassegna teatrale “Risate al femminile”

La rassegna è promossa dal Cinema di Bellano in collaborazione con l’Amministrazione comunale

Tutti gli spettacoli si terranno al Cinema Teatro di Bellano, con inizio il 9 novembre

BELLANO – E’ ufficialmente aperta la prevendita online dei biglietti per la rassegna teatrale “Risate al femminile”. Questo evento, promosso dal Cinema di Bellano in collaborazione con l’Amministrazione comunale, offre un’occasione per divertirsi e scoprire talentuose artiste sul palcoscenico.

Gli organizzatori della rassegna commentano: “Offriamo cinque appuntamenti con le protagoniste del teatro italiano. Accanto all’immancabile Maria Amelia Monti, originaria di Bellano, si esibiranno la talentuosa Chiara Francini e artiste di grande esperienza come Debora Villa, Gabriella Germani e Francesca Reggiani“.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno al Cinema Teatro di Bellano. Si parte sabato 9 novembre, quando Chiara Francini salirà sul palco con “Coppia aperta Quasi Spalancata” di Dario Fo. Si prosegue venerdì 24 gennaio con Debora Villa in “Tilt” e, infine, il 21 febbraio, sempre di venerdì, sarà la volta di Gabriella Germani con “Ma chi credo di essere?”.

Gli appuntamenti proseguiranno con Maria Amelia Monti, che domenica 30 marzo presenterà “Strappo alla regola”. Questo spettacolo offre all’artista di origini bellanesi l’occasione di rendere omaggio al suo paese natale. La rassegna si chiuderà giovedì 24 aprile con Francesca Reggiani in “Tutto quello che le donne (non) dicono”.

La rassegna “Risate al femminile”, già proposta nel 2020, nasce dalla volontà del Cinema di Bellano e dell’Amministrazione comunale di ospitare Maria Amelia Monti sul palco del suo “paese degli artisti”.

“Da questa ispirazione è emersa l’idea di creare un evento dedicato alle protagoniste del teatro italiano, una proposta che ha incontrato il favore del pubblico e che oggi viene riproposta, presentando un cartellone di altissima qualità e artiste di eccezionale livello” spiegano gli organizzatori.

È possibile sottoscrivere un abbonamento per l’intera rassegna, con posto riservato per tutti e cinque gli spettacoli, al prezzo di 110 euro. La prevendita è disponibile sul questo sito fino al 20 ottobre. A partire dal giorno successivo, saranno disponibili i biglietti per i singoli spettacoli al prezzo di 30 euro.