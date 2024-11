A Mandello è iniziato il corso di italiano per cittadini stranieri

Un’opportunità di integrazione e crescita

Il corso è organizzato dal Comune con il supporto dell’Associazione Les Cultures

MANDELLO DEL LARIO – Il corso avanzato di lingua italiana per cittadini provenienti da paesi terzi ha preso il via il 12 novembre ed è organizzato presso il Centro Diurno in via Manzoni 44/3. Le lezioni, tenute dal docente Pier Cesare Notaro, si terranno il martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19, per un totale di 50 ore, con termine previsto il 20 marzo (salvo eventuali recuperi).

Il corso è stato avviato su segnalazione dell’Associazione Les Cultures e si propone di migliorare la competenza linguistica dei partecipanti, favorendo l’integrazione e la partecipazione attiva nella vita sociale e lavorativa del territorio.

Gli iscritti al corso provengono da diciotto paesi diversi: Albania, Argentina, Bangladesh, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Corea del Sud, Ecuador, Egitto, Germania, Giordania, Libano, Mali, Marocco, Perù, Repubblica Dominicana, Senegal, Svezia e Ucraina. Infine, il corso è completamente gratuito e patrocinato dall’Amministrazione Comunale.