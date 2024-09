A Varenna è in programma il recital pianistico di Noemi Cappi

Appuntamento a sabato 21 settembre alle ore 21 presso la Chiesa di Santa Marta

VARENNA – Il prossimo appuntamento musicale a Varenna vedrà protagonista Noemi Cappi, una giovane pianista che sta rapidamente emergendo nel panorama artistico italiano. Organizzato dall’amministrazione comunale, l’evento si svolgerà nella splendida cornice della Chiesa di Santa Marta, offrendo al pubblico un’occasione imperdibile per ascoltare la musica raffinata di questa promettente artista.

Noemi Cappi è una pianista la cui passione per la musica ha preso il via all’età di dieci anni, attraverso lo studio privato dello strumento. La sua formazione si è poi arricchita presso l’Istituto Civico Musicale Altolario di Dongo, convenzionato con il Conservatorio “G. Verdi” di Como, sotto la guida del Maestro Maurizio Moretta.

Nel corso degli anni, Noemi si è distinta in qualità di pianista ricevendo l’invito a partecipare a rassegne ed eventi musicali di rilievo organizzati in Gravedona ed Uniti, Como, Menaggio, Porlezza e Pianello del Lario.

Il suo percorso formativo ha raggiunto un importante traguardo nel 2016, con l’ottenimento della certificazione di II periodo in pianoforte al Conservatorio di Como, dove ha proseguito i suoi studi accademici sotto la guida del Maestro Daniela Manusardi. La sua eccellenza come musicista è stata riconosciuta dallo stesso Conservatorio che l’ha selezionata per esibirsi in concerti pubblici, tra cui quello in occasione del 25° anniversario della sua fondazione, tenutosi a Como nell’ottobre del 2021.

La consacrazione del suo impegno e del suo talento è avvenuta nel 2022, quando si è laureata con il massimo dei voti in pianoforte principale, coronando un percorso di studi brillante. Si è distinta in competizioni pianistiche di rilievo: è risultata vincitrice del secondo premio al “Esperia Music Competition” di Como, e del terzo premio al concorso pianistico internazionale “Maria Labia Prize” di Malcesine.

Infine, accanto alla sua attività artistica, Noemi Cappi svolge anche un ruolo didattico: dal 2018 è titolare di Cattedra in pianoforte principale presso l’Istituto Civico Musicale Dongo, Menaggio e Porlezza e dal 2023 è stata nominata coordinatrice artistica.

Il recital di Noemi Cappi si terrà sabato 21 settembre alle ore 21 presso la Chiesa di Santa Marta a Varenna. L’ingresso è gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a una serata di musica di alta qualità.